Багатскіс: «Збірній доведеться покладатися на гравців з Суперліги»

Вже в лютому збірна Україні стартує у відборі до Євробаскета.

Головний тренер баскетбольної збірної України Айнарс Багатскіс розповів про кадрову ситуацію в збірній України напереродні стартових матчів відбору до Євробаскета-2021.

Багатскіс зазначає, що на перші ролі в головній команді країни повинні будуть виходити представники клубів української Суперліги.

«Можливо, на перші три дні в Києві ми запросимо трохи більше гравців, ніж планували, адже зараз чотири баскетболісти, яких ми бачимо основними, під питанням. Тож мені хочеться подивитися, як виглядають гравці, коли кращі грають проти кращих».

«Дніпро зараз — лідер чемпіонату, і багато в чому це завдяки тому, що добре грають і Фесенко, і Корнієнко. Але знову таки, якщо більше «так, ніж ні» щодо приїзду того ж Геруна, то я вважаю, що ми не повинні викликати інших гравців в команду просто заради виклику. У мене є одна вимога до гравців, які в збірній — вони повинні бути такими ж професіоналами, як і в клубах, тільки без грошей».

20 лютого Україна розпочне відбірковий турнір Євробаскета-2021 виїзним матчем проти Австрії (20 лютого) та домашнім проти Угорщини (23 лютого). Останніх підопічні Багатскіса приймуть в Запоріжжі.

Латвієць очолив збірну влітку минулого року, змінивши на посаді попереднього коуча Євгена Мурзіна.