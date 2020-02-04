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Баскетбол

Багатскіс: «Збірній доведеться покладатися на гравців з Суперліги»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вже в лютому збірна Україні стартує у відборі до Євробаскета.

Головний тренер баскетбольної збірної України Айнарс Багатскіс розповів про кадрову ситуацію в збірній України напереродні стартових матчів відбору до Євробаскета-2021.

Багатскіс зазначає, що на перші ролі в головній команді країни повинні будуть виходити представники клубів української Суперліги.

«Можливо, на перші три дні в Києві ми запросимо трохи більше гравців, ніж планували, адже зараз чотири баскетболісти, яких ми бачимо основними, під питанням. Тож мені хочеться подивитися, як виглядають гравці, коли кращі грають проти кращих».

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«Дніпро зараз — лідер чемпіонату, і багато в чому це завдяки тому, що добре грають і Фесенко, і Корнієнко. Але знову таки, якщо більше «так, ніж ні» щодо приїзду того ж Геруна, то я вважаю, що ми не повинні викликати інших гравців в команду просто заради викликуУ мене є одна вимога до гравців, які в збірній — вони повинні бути такими ж професіоналами, як і в клубах, тільки без грошей».

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20 лютого Україна розпочне відбірковий турнір Євробаскета-2021 виїзним матчем проти Австрії (20 лютого) та домашнім проти Угорщини (23 лютого). Останніх підопічні Багатскіса приймуть в Запоріжжі.

Латвієць очолив збірну влітку минулого року, змінивши на посаді попереднього коуча Євгена Мурзіна.

Источник: sportarena.com
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