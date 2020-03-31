FIBA подтвердила, что перенос Олимпиады не повлияет на сборные, уже прошедшие квалификацию в Токио

На Игры уже пробились 20 команд.

FIBA в официальном заявлении подтвердила, что сборные, уже прошедшие олимпийскую квалификацию, сохранят свои путевки на Игры в Токио, несмотря на перенос Олимпиады на 2021 год.

Также FIBA отметила, что продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом по поводу проведения оставшихся шести квалификационных турниров на Игры.

Ранее на Олимпийские игры в Токио пробились Испания, Франция, Австралия, Нигерия, Аргентина, США, Япония и Иран. Всего на турнире выступят 12 команд. Действующий олимпийский чемпион по баскетболу у мужчин — сборная США.

В женском турнире на Олимпиаде сыграют Япония, США, Бельгия, Канада, Австралия, Франция, Пуэрто-Рико, Нигерия, Сербия, Китай, Испания и Южная Корея. Действующий чемпион — США.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.