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Баскетбол

FIBA подтвердила, что перенос Олимпиады не повлияет на сборные, уже прошедшие квалификацию в Токио

Евгений НикитюкНет комментариев
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На Игры уже пробились 20 команд.

Фото – Getty Images

FIBA в официальном заявлении подтвердила, что сборные, уже прошедшие олимпийскую квалификацию, сохранят свои путевки на Игры в Токио, несмотря на перенос Олимпиады на 2021 год.

Также FIBA отметила, что продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом по поводу проведения оставшихся шести квалификационных турниров на Игры.

Ранее на Олимпийские игры в Токио пробились Испания, Франция, Австралия, Нигерия, Аргентина, США, Япония и Иран. Всего на турнире выступят 12 команд. Действующий олимпийский чемпион по баскетболу у мужчин — сборная США.

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В женском турнире на Олимпиаде сыграют Япония, США, Бельгия, Канада, Австралия, Франция, Пуэрто-Рико, Нигерия, Сербия, Китай, Испания и Южная Корея. Действующий чемпион — США.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Источник: sportarena.com
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