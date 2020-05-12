Зенит нацелился на звезду Евролиги

Нешуточная борьба обещает развернуться летом за разыгрывающего греческого “Панатинаикоса” Ника Калатеса.

Как сообщает trifilara.gr, контракт баскетболиста подходит к завершению, но предложение, которое сделало руководство “Панатинаикоса” его не устраивает.

Ситуацией, которая сложилась, намерен воспользоваться питерский “Зенит”. В то время, как “Панатинаикос” готов платить Калатесу 1,8 миллиона евро в год, российский клуб предлагает 2,7 миллиона, что делает его фаворитом борьбы за лучшего ассистеента Евролиги (9,1 передач в среднем за игру).

Ранее сообщалось, что планы на Ника Калатеса имеют такие гранды европейского баскетбола, как: ЦСКА, “Реал” и “Анадолу Эфес”.