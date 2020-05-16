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Баскетбол

Матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет могут перенести на следующий год

Евгений НикитюкНет комментариев
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Поединки запланированы на ноябрь.

Фото – fiba.basketball

FIBA и ULEB работают над тем, чтобы перенести матчи отбора на предстоящий чемпионат Европы с ноября 2020 года на следующий год. Организации хотят предоставить европейским чемпионатам дополнительных две недели на проведение матчей сезона 2020/21.

Отборочные поединки могут перенести на февраль 2021 года, когда уже запланированы другие квалификационные матчи на Евробаскет. В таком случае, проведение поединков планируют совместить.

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Также отборочные матчи на Евробаскет могут перенести на лето — до или сразу после квалификационных матчей на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что сборная Украины стартовала в отборочном турнире Евробаскета с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62). В ноябре команда Айнарса Багатскиса должна встретиться со сборными Словении и Австрии.

Ранее Исполнительный комитет ФИБА перенес предстоящий чемпионат Европы-2021 на год. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

Источник: sportarena.com
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