Кандидат в сборную Украины по баскетболу продолжит карьеру в России

Бывший баскетболист “Киев-Баскета” Кейси Шеферд, которого руководство ФБУ планировало привлечь к матчам сборной Украины по баскетболу, продолжит свою карьеру в чемпионате России.

Новым клубом игрока стал БК “Нижний Новгород”, который выступает в Лиге ВТБ. Условия личного контракта американского баскетболиста не сообщаются.

Напомним, в составе “Киев-Баскета” Кейси Шеферд набирал 13,6 очка, 3,2 подбора, 3,5 передачи в среднем за поединок. Ранее игрок успел поиграть в NCAA, где защищал цвета «Луизианы Лафайет».