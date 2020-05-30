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Барселона намерена расстаться с Пустовым

Евгений НикитюкНет комментариев
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Контракт украинца действует еще один сезон.

Артем Пустовой, fbu.ua

Барселона намерена расстаться с украинским центровым Артемом Пустовым.

Для баскетболиста сборной Украины в клубе подготовили два сценария: тот может перейти в аренду в клуб, который будет выплачивать часть его зарплаты, или расторгнет договор с каталонцами при условии выплаты компенсации.

Договор Пустового с Барселоной действует до 2021 года. В составе испанского гранда его зарплата составляет 1,8 миллиона евро.

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Украинец сыграл в 5 матчах Барселоны в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании (в Евролиге — только один) и в среднем получает 8,6 минут игрового времени.

Напомним, в испанской лиге сезон решили доиграть до конца июня. Барселона завершила регулярный чемпионат на вершине турнирной таблицы.

Источник: sportarena.com
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