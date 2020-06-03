Экс-звезда Будивельника продолжит карьеру в Милане

Известный украинским поклонникам баскетбола Малкольм Дилэйни продолжит свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает официальный сайт “Милана”, экс-защитник киевского “Будивельника” подписал с их клубом контракт сроком на два года. В лагерь миланского клуба баскетболист перешел из “Барселоны”, где в прошлом сезоне в рамках Евролиги набирал в среднем за игру 10,2 очка и делал 4.8 передачи.

Напомним, в составе “Будивельника” Малкольм Дилэйни выступал в сезоне 2012/2013. В том сезоне он сумел выиграть золото чемпионата Украины, а также стать MVP чемпионата.