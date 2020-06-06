Суббота, 6 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболКаменский Прометей продлил контракт со своей звездой
Баскетбол

Каменский Прометей продлил контракт со своей звездой

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Майкл Майерс

Представитель украинской Суперлиги БК “Прометей” продолжает радовать своей работой над усилением состава.

Очередной хорошей новостью для болельщиков бронзового призера чемпионата Украины по баскетболу стало подписание клубом нового контракта с центровым Майклом Майерсом. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, по итогам прошлого сезона “Прометей” стал бронзовым призером регулярного чемпионата Украины, а Майкл Майерс был признан лучшим центровым Суперлиги.

Ранее “Прометей” усилил свой состав Максимом Луценко (МБК Николаев), Александром Беликовым (Черкаские Мавпы) и Сергеем Приймаком (МБК Николаев).

загрузка...
Тэги: Майкл МайерсПрометейСуперлига
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Багатскис: «В отборе на Евробаскет не стоит рассчитывать на Лэня и Михайлюка»

В НБА утвердили план по возобновлению сезона-2019/20

Киев-Баскет отказался от прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов

Лидер сборной Украины по баскетболу Ягупова продолжит карьеру в России

Алина Ягупова
Ведущие баскетболистки сборной Украины продолжат карьеру в России

Закрыть