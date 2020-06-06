Каменский Прометей продлил контракт со своей звездой

Представитель украинской Суперлиги БК “Прометей” продолжает радовать своей работой над усилением состава.

Очередной хорошей новостью для болельщиков бронзового призера чемпионата Украины по баскетболу стало подписание клубом нового контракта с центровым Майклом Майерсом. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, по итогам прошлого сезона “Прометей” стал бронзовым призером регулярного чемпионата Украины, а Майкл Майерс был признан лучшим центровым Суперлиги.

Ранее “Прометей” усилил свой состав Максимом Луценко (МБК Николаев), Александром Беликовым (Черкаские Мавпы) и Сергеем Приймаком (МБК Николаев).