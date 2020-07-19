Украинский центровой Барселоны Пустовой не входит в планы нового тренера команды

Уже этим летом он может сменить команду.

Украинский центровой Артем Пустовой, выступающий за баскетбольную Барселону, может лишиться места в составе команды после прихода нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.

Новый наставник планирует сделать акцент на латвийце Роланде Смитсе, с которым каталонцы подписали соглашение до 2022 года.

В предыдущем розыгрыше чемпионата Испании по баскетболу Артем Пустовой отыграл лишь 7 матчей, в среднем набирая 5 очков за игру, а также делая 2,1 подбора и 0,4 передачи.

С большой долей вероятности Пустовой покинет Барселону в конце сезона, хотя его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Украинец не получает должной игровой практики, а его зарплата составляет 1,8 миллиона евро.

Ранее 28-летний Пустовой выступал за южненский Химик и испанский Обрадойро.