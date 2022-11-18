Баскетбол
Украина осталась в рейтинге ФИБА на 28-м месте. Испания стала новым лидером, обойдя США
Сборная Украины по баскетболу в обновленном рейтинге ФИБА сохранила 28-е место. Среди европейских сборных наши баскетболисты – 15-е.
Тем временем сборная Испании обошла в рейтинге США и стала новым лидером. Напомним, в ноябре испанцы обыграли в квалификации на ЧМ-2023 Италию и Нидерланды.
В ноябре сборная Украины обыграла Нидерланды и Исландию в квалификации чемпионата мира-2023. Украинцы остались на четвертом месте и отстают от Исландии, которая идет третьей, на одно очко. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.
Следующий поединок квалификации состоится в феврале. Сборная Украины на выезде сыграет с Италией.
Рейтинг ФИБА:
1. Испания – 758,6
2. США – 757,5
3. Австралия – 740,3
4. Аргентина – 734,3
5. Франция – 715,0
6. Сербия – 710,9
7. Словения – 704,3
8. Литва – 669,5
9. Греция – 665,9
10. Италия – 646,6
28. Украина – 406,7
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:
Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 👑 🇪🇸
📊 See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV
— FIBA (@FIBA) November 18, 2022