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Баскетбол

Украина осталась в рейтинге ФИБА на 28-м месте. Испания стала новым лидером, обойдя США

Сборная Украины по баскетболу, фото — fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу в обновленном рейтинге ФИБА сохранила 28-е место. Среди европейских сборных наши баскетболисты – 15-е.

Тем временем сборная Испании обошла в рейтинге США и стала новым лидером. Напомним, в ноябре испанцы обыграли в квалификации на ЧМ-2023 Италию и Нидерланды.

В ноябре сборная Украины обыграла Нидерланды и Исландию в квалификации чемпионата мира-2023. Украинцы остались на четвертом месте и отстают от Исландии, которая идет третьей, на одно очко. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующий поединок квалификации состоится в феврале. Сборная Украины на выезде сыграет с Италией.

Рейтинг ФИБА:

1. Испания – 758,6
2. США – 757,5
3. Австралия – 740,3
4. Аргентина – 734,3
5. Франция – 715,0
6. Сербия – 710,9
7. Словения – 704,3
8. Литва – 669,5
9. Греция – 665,9
10. Италия – 646,6

28. Украина – 406,7

Источник: sportarena.com

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