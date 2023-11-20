Баскетбол
Защитник Прикарпатья-Говерлы Старцев признан MVP недели в Суперлиге
ФБУ определила символическую сборную и лучшего игрока минувшей недели в Суперлиге.
Звание MVP досталось защитнику Прикарпатья-Говерлы Сергею Старцеву. В двух играх с Политехникой-Галичиной (89:67) и Ровно (67:66) Старцев в среднем набирал 20,0 очков, 4,5 ассистов и 4,5 подборов.
В символическую сборную недели, помимо Старцева, вошли:
- Михаил Горобченко (Днепр) — 15,0 очков, 8,0 передач, 3,0 подбора;
- Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) — 24,5 очка, 3,5 подбора, 2.0 передачи;
- Владимир Конев (Будивельник) — 18,0 очков, 10,0 подборов, 6,0 передач;
- Степан Лесик (Прикарпатье-Говерла) — 13,5 очков, 9,0 подборов.
Лидером Суперлиги является Днепр, который добыл девять побед в девяти матчах. Замыкают турнирную таблицу БИПА и Кривбасс.