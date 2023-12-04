БИПА вырвала победу над Запорожьем в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET

БК Запорожье драматично уступило БИПА в матче днепровского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 70:80.

Первая четверть прошла при небольшом перевесе запорожцев, которые сумели завершить ее с двухочковым перевесом. БИПА прибавила во втором отрезке и ушла на большой перерыв с минимальным отрывом (+2).

Третья четверть лучше удалась Запорожью, в определенные моменты отрыв команды Валерия Плеханова доходил до +10. Но БИПА сумела сократить отставание, а ближе к середине финишной четверти окончательно переломила ход игры в свою пользу.

Таким образом, БИПА одержала лишь третью победу в 11 поединках. Этот успех не помог одесситам подняться с предпоследней, десятой строчки. Запорожье ухудшило свой процент побед до 45,5% и осталось седьмым.

Завтра, 5 декабря, БИПА встретится с главным аутсайдером сезона Кривбассом, а Запорожье померится силами с идущим вторым Будивельником.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Запорожье — БИПА — 70:80 (22:20, 16:20, 23:16, 9:24)

Запорожье: Морозов (17 + 5 подборов + 3 передачи), Хохоник (13 + 6 передач — 3 потери), Быков (13 + 5 передач + 4 перехвата), Буц (10), Сизов (8 + 6 подборов), Холод (4 + 6 подборов), Липовцев (4), Тельчаров (1)

БИПА: Ткаченко (17 + 8 подборов + 8 передач), Льюис (15 + 11 подборов), Шашков (15), Кадыгроб (15), Рябчук (9 + 6 передач + 4 подбора + 3 перехвата), Товкач (4), Бугорский (3), Малиновский (2)