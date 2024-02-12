Баскетбол
НБА. Лэнь не помог Сакраменто обыграть Оклахому-Сити
Бостон без Михайлюка победил Майами
В ночь на 12 февраля состоялись два матча регулярного чемпионата НБА.
Сакраменто Кингз уступил Оклахоме-Сити Тандер — 113:127. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке почти три минуты, оформив один ассист, один подбор и один перехват.
В другом матче игрового дня Бостон Селтикс победил Майами Хит — 110:106. Защитник Селтикс Святослав Михайлюк участия в игре не принимал.
- НБА. Регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер — Сакраменто Кингз — 127:113 (29:27, 38:30, 33:26, 27:30)
Майами Хит — Бостон Селтикс — 106:110 (22:26, 28:33, 29:27, 27:24)