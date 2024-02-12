НБА. Лэнь не помог Сакраменто обыграть Оклахому-Сити

Бостон без Михайлюка победил Майами

В ночь на 12 февраля состоялись два матча регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Оклахоме-Сити Тандер — 113:127. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке почти три минуты, оформив один ассист, один подбор и один перехват.

В другом матче игрового дня Бостон Селтикс победил Майами Хит — 110:106. Защитник Селтикс Святослав Михайлюк участия в игре не принимал.

НБА. Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити Тандер — Сакраменто Кингз — 127:113 (29:27, 38:30, 33:26, 27:30)

Майами Хит — Бостон Селтикс — 106:110 (22:26, 28:33, 29:27, 27:24)

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