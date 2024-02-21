У відборі на Євробаскет-2025 гратимуть четверо ексгравців Суперліги не з України. Пригадаєте всіх?

22 лютого стартує перше міжнародне вікно кваліфікації на Євробаскет-2025, в якому візьме участь і збірна України під керівництвом Віталія Степановського.

Окрім добре відомих нам українських гравців, які в складі нашої збірної боротимуться проти Словенії (22 лютого) та Португалії (25 лютого), у складі інших національних команд є четверо гравців, які заїжджали до України і мають досвід виступів у клубах Суперліги.

Коротко згадуємо про гравців, яких мають добре пам'ятати фанати українського клубного баскетболу.

Георгій Цінцадзе (Грузія)

За кого грав в Україні: «Донецьк» (2009/10, 2013/14), «Будівельник» (2012/13)

38-річний захисник змінив за свою кар'єру чимало клубів, зокрема встиг пограти і в Україні, двічі заїжджав до «Донецька», а зі столичним «Будівельником» у 2013-му навіть ставав чемпіоном Суперліги. А ще Георгій брав участь у легендарному для команди розіграші Єврокубка, коли кияни дійшли до півфіналу.

За «Будівельник» він встиг відіграти 39 матчів, відзначаючись 8,1 очком у середньому за гру.

Войдан Стояновскі (Північна Македонія)

За кого грав в Україні: «Черкаські Мавпи» (2011/12), «Донецьк» (2011/12, 2012/13)

Македонець розпочав свій шлях в українському баскетболі із «Черкаських Мавп», але суттєвого успіху досягнув саме із «Донецьком», у складі якого став чемпіоном України в 2012-му та навіть пограв у Єврокубку в сезонах 2011/12 та 2012/13.

Що цікаво, у кожному своєму сезоні в Суперлізі Войдан набирав у середньому понад 10 очок за гру, а в «Донецьку» його відсоток реалізації триочкових кидків на опускався нижче 40.

Томс Лейманіс (Латвія)

За кого грав в Україні: «Одеса» (2021/22)

В Україні латвієць грав у останньому сезоні перед повномасштабним вторгненням, причому доволі успішно. Провів 27 матчів у Суперлізі, набираючи 13,5 очок за гру та реалізовуючи 40,9% триочкових кидків.

Марек Долежай (Словаччина)

За кого грав в Україні: «Тернопіль» (2021/22)

Ще один легіонер із сезону-2021/22, який встиг пограти у «Тернополі» під керівництвом Дмитра Забірченка.

У складі української команди важкий форвард набирав 9,8 очка та робив 3,5 підбирання в середньому за гру і, що цікаво, причиною його від'їзду з України стало не повномасштабне вторгнення. Марек перейшов до іншої команди (грецький «Іракліс») ще в січні 2022-го.

Бонус: Ондржей Балвін (Чехія)

Гравець «Прометея» (2022 – дотепер)

Ондржей Балвін, який є чинним гравцем українського клубу «Прометей», також нібито має бути в цьому списку. Але чисто технічно – Балвін не грав у Суперлізі за «титанів» чи за будь-яку іншу команду, і «Прометей», коли до нього приєднався Балвін, вже не був у статусі команди Суперліги.

Тож Балвін не ексгравець клубу Суперліги, а чинний гравець ексклубу Суперліги – наразі саме таке формулювання буде правильним. Тим не менш, із українською командою він досягнув значних успіхів (чемпіонство ЛЕБЛ у 2023-му, півфінал Єврокубка минулого року та вихід у плей-оф цього року), а ще він є важливим гравцем збірної Чехії, тож проігнорувати його ми також не могли.

А от, до речі, головний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург, який вигравав із командою Суперлігу, ще донедавна очолював збірну Чехії. Однак цей цикл чехи розпочинають вже без Гінзбурга, який сконцентрувався на клубній роботі в українській команді.

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Також у попередній заявці на кваліфікацію Євробаскета-2025 був натуралізований болгарами ексгравець «Київ-Баскета» Брендон Янг. Однак у фінальний ростер Болгарії він не потрапив, оскільки їм вдалося домовитися із Коді Міллером-Макінтайром, зіркою Євроліги, який нещодавно оформив четвертий тріпл-дабл в історії турніру та встановив рекорд за асистами в одному матчі.

Фото: FIBA, онлайн-журнал Folga, фейсбук БК «Донецьк», БК «Тернопіль», БК «Прометей»

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