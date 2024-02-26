«Якщо б збірну Португалії вчора очолював Євген Мурзін, то вони б перемогли Україну». Олександр Прошута – про наболіле

«Я писав про це в одному з наших чатів вчора, я прокинувся і мене «тіліпає» від цієї думки, але я її скажу. Якщо б збірну Португалії вчора очолював Євген Мурзін, то Португалія перемогла б збірну України. Якщо б він був тренером збірної Португалії, то вони б перемогли також. Євген Вікторович пропагандував усі роки одну думку: треба усіма силами закрити першу опцію. І якщо ти пригадаєш, як ми свого часу грали проти Болгарії, перекрили Ді Боста і все. Олександр Вєзєнков тоді не був там такою зіркою. Ді Боста ми закрили, а інші, Бог з ними. Також зі збірною Латвії грали, Янніса Блумса закрили. Бобров в цьому київському матчі, коли ми 30 очок програли, бігав за Бертансом, його згризли. Але у збірної Латвії багато опцій, у них хватає. А у цих точно не хватає. Тут треба було закрити першу опцію, а далі – як піде.

Збірна Португалії за цим самим конспектом вчора і зіграла. Вони чітко розуміли, що у нас немає жодного іншого креативника окрім Олександра Ковляра. Увесь захист, усю систему гри побудували, щоб перекрити Ковляра та щоб перекрити пік-н-рол Ковляр-Пустовий. Вони це перекрили. У всіх інших просто не полетіло. Полетіло тільки в третій чверті, коли «хата горить, сарай догорає». І Андрій Войналович почав влучати кидки, які він востаннє в дитинстві влучав. Португальці не запропонували нічого іншого суттєвого. Але у нас немає карт».

Подкаст можна подивитися тут.

Фото: FIBA, FBU

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