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Бокс

Гірн: Думал, что Фьюри больше никогда не выйдет в ринг

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Промоутер дал прогноз на бой британца с Уайлдером

#Гірн, #Фьюри

Источник – iSport.ua.

Британский боксер Тайсон Фьюри имеет 22 февраля победить Деонтея Уайлдера.

Об этом промоутер Эдди Гірн заявил в интервью Boxing News 24.

“Я как-то увидел Фьюри в Монако. Мы говорили о возможном бое. Тайсон тогда был в ужасном состоянии. Я смотрел на него и думал, что он больше никогда не выйдет в ринг. Но Фьюри доказал, что я ошибаюсь.

Надеюсь, что Фьюри победит Уайлдера. Понимаете, мне нравится Тайсон. Почему? Ведь он британец. Это же бой британца против американца, так что извиняйте. Фьюри мне всегда нравился. Бывает, что он задалбывает меня, но нельзя не уважать этого парня”, – сказал Гірн.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.

Ранее, Уайлдер прокомментировал победу Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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