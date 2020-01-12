Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксАмериканский боксер потерял сознание после победы в первом раунде
Бокс

Американский боксер потерял сознание после победы в первом раунде

AdminНет комментариев
Добавлено

Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун

#Ринкон, #Джордж

Источник – iSport.ua.

В Сан-Антонио состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy, в одном из событий которого прошел бой между американцем Джорджем Ринконом и аргентинцем Диего Пересом.

Поединок продолжался всего один раунд, во время которого Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери зафиксировал победу представителя США, которая стала десятой в его карьере без поражений.

Читайте также:  Руис резко отреагировал на положительную допинг-пробу Уайта

Уже после завершения боя Ринкон отправился в свой угол, почувствовал судороги и потерял сознание. К счастью, через несколько минут боксер пришел в себя, самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.

Причины этого инцидента неизвестны, ведь за весь поединок Джордж Ринкон не успел пропустить ни одного серьезного удара.

Ранее, Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

Читайте также:  Команда Усика приняла вызов Джошуа

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Легендарная трилогия Фрейзер – Али, которая завершилась триллером в Маниле

Уайт: Я видел, как Кличко отправил в глубокий нокаут Уайлдера

Болельщики устроили массовую драку после боксерского поединка

Мунгія досрочно победил о’салливана

Американка побила рекорд Ломаченко

Закрыть