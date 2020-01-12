Американский боксер потерял сознание после победы в первом раунде

Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун

#Ринкон, #Джордж

Источник – iSport.ua.

В Сан-Антонио состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy, в одном из событий которого прошел бой между американцем Джорджем Ринконом и аргентинцем Диего Пересом.

Поединок продолжался всего один раунд, во время которого Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери зафиксировал победу представителя США, которая стала десятой в его карьере без поражений.

Уже после завершения боя Ринкон отправился в свой угол, почувствовал судороги и потерял сознание. К счастью, через несколько минут боксер пришел в себя, самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.

Причины этого инцидента неизвестны, ведь за весь поединок Джордж Ринкон не успел пропустить ни одного серьезного удара.

Texas native @Rincon_Boxing18 takes care of Perez in round 1! 😤#TeamRincon 🔥 pic.twitter.com/cB1Mo2RRvH — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) January 12, 2020

Ранее, Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.