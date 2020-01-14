Уайлдер: Я попробую вырвать печень Фьюри

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

#Уайлдер, #Фьюри, #бокс

Источник – espreso.tv.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) указал на слабость Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Про этом рассказал сам американский боксер.

“Я попытаюсь вырвать печень Фьюри. Я был агрессором в первом бою и в реванше все будет так же. Я знаю, что Фьюри болтает о том, что кого-то нокаутирует. Но когда Тайсон так говорит, он просто пытается вас рассмешить. Вы же знаете, что у него подушки вместо кулаков. Понятно же, что ему не хватает свинца в кулаках. Он никого не может нокаутировать”, – рассказал Уайлдер.