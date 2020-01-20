Спарринг-партнер Кличко хочет встретиться с Усиком

Источник – Чемпион.

27-летний хорват Филип Хргович хочет выйти в ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

“Почему бы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? – рассказал нам Филипп. – Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра – если не в этом году, то в следующем. Уверен, что наши пути с ним пересекутся. Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя. Во время пребывания в столице Украины также хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром. Работа в его тренировочном лагере мне много дала. Мечтаю повторить достижение украинца, который доминировал в хевівейті в течение 10 лет”.

Филипп Хргович считается одной из надежд супертяжелого дивизиона. На профессиональном ринге хорват провел 10 боев, одержал 10 побед из них 8 нокаутом. Свой последний поединок Филипп провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руиз – Энтони Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молина. В рейтинге авторитетного боксерского портала boxrec.com Филипп занимает 14-ю позицию (Усик идет третьим после Энтони Джошуа и Деонтая Уайлдера). В рейтинге IBF Хргович на 8-м месте, в рейтинге WBC – на 10-м, табели о рангах WBO – на 14-й позиции. Хорват был спарринг-партнером Владимира Кличко, работал в тренировочном лагере украинца, когда в 2017 году Владимир готовился к поединку с Энтони Джошуа.