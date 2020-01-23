Редкач: Победа над Гарсией изменит мою жизнь

Иван Редкач прокомментировал бой против Дэнни Гарсии

#Редкач, #бокс

Источник – xsport.ua.

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) хочет победить экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсию (35-2, 21 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

Актуально: Иван Редкач: Три года в США жил как собака

“Победа над Гарсией изменит мою жизнь. Я работал в течение всей жизни, чтобы добраться до этого момента. Я хочу одержать победу и потом принимать участие в крупнейших боях в полусреднем весе, которые будут мне доступны. Сейчас же я концентрируюсь только на поединке с Гарсией. Я отправлю его в нокаут. Именно так я вижу исход боя. Мы оставим на ринге все силы, и я буду праздновать победу”, – рассказал Редкач.