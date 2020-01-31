Андраде защитил чемпионский титул в весе Деревянченко

Американец уверенно победил Киллера

#Андраде, #Киллер

Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (29-0, 18 KO) защитил свой титул в бою против Люка Киллера (17-3-1, 5 KO).

31-летний американец победил 32-летнего ирландца техническим нокаутом в девятом раунде.

Отметим, что по ходу поединка Киллер дважды побывал в нокдауне.

Напомним, в среднем весе выступает украинец Сергей Деревянченко. Ранее Андраде подтверждал свою заинтересованность в данном поединке.