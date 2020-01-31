Андраде защитил чемпионский титул в весе Деревянченко

Американец уверенно победил Киллера
#Андраде, #Киллер
Источник – sport.ua.
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (29-0, 18 KO) защитил свой титул в бою против Люка Киллера (17-3-1, 5 KO).
31-летний американец победил 32-летнего ирландца техническим нокаутом в девятом раунде.
Отметим, что по ходу поединка Киллер дважды побывал в нокдауне.
Напомним, в среднем весе выступает украинец Сергей Деревянченко. Ранее Андраде подтверждал свою заинтересованность в данном поединке.
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