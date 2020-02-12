Новое на сайте

еще
Среда, 12 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБеринчик представил своего нового тренера. Неожиданный выбор
Бокс

Беринчик представил своего нового тренера. Неожиданный выбор

AdminНет комментариев
Добавлено

Источник – Чемпион.

Новым тренером украинского боксера легкого веса стал известный боксер-любитель Егор Голуб.

Об этом сообщил сам Денис во время открытой тренировки, посвященному боя Беринчик – Сармієнто.

“Мы давно вместе в одной команде, в клубе “Динамо-бокс”, были вместе в сборной. У нас одна стратегия, куча задач. Пока у нас все получается и мы находим общий язык”, – отметил боксер.

Напомним, 22 февраля, в Броварах Беринчик будет защищать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе в поединке против чемпиона Аргентины Эктором Эдгардо Сармієнто.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Определилась новая дата боя Усика

Чемпионский бой Уайлдер – Фьюри покажет украинский медіасервіс Megogo

Вячеслав Глазков: За мой переход в профи Продивус взял 65 тысяч долларов

Редкач: Почему с Вихриста сделали врага и предателя?

У Беринчика сменился тренер

Закрыть