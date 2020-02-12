Беринчик представил своего нового тренера. Неожиданный выбор

Источник – Чемпион.

Новым тренером украинского боксера легкого веса стал известный боксер-любитель Егор Голуб.

Об этом сообщил сам Денис во время открытой тренировки, посвященному боя Беринчик – Сармієнто.

“Мы давно вместе в одной команде, в клубе “Динамо-бокс”, были вместе в сборной. У нас одна стратегия, куча задач. Пока у нас все получается и мы находим общий язык”, – отметил боксер.

Напомним, 22 февраля, в Броварах Беринчик будет защищать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе в поединке против чемпиона Аргентины Эктором Эдгардо Сармієнто.