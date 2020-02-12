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Бокс

Промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой

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Александр Красюк прокомментировал повреждение Александра Усика

#Усик #Чисора

Источник – ua.tribuna.com.

Бой Александра Усика (17-0, 13 КО) с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) был перенесен из-за проблем у украинца с локтем.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

“Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс.

Мы сейчас на том уровне, что нам не хочется рисковать”, – сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что возвращение Усика на ринг откладывается из-за травмы.

Источник: champion.com.ua
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