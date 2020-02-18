Фьюри: Даже досрочная победа над Уайлдером не сравнится с победой над Кличко

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера

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Источник – ua.tribuna.com.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) назвал победу над Владимиром Кличко в 2015 году важнейшим достижением в карьере.

Об этом рассказал сам британский бокер.

“Ничто не приблизится к той ночи. Еще более приятно было сделать это в Германии, где вы редко можете заслужить победу решением судей в бою с местным боксером. Даже досрочная победа в реванше с Уайлдером с этим не сравнится. Он надеется, что меня беспокоит сила его удара, но я бы не пошел на реванш, если бы не хотел”, – отметил Фьюри.

Напомним, ранее стало известно о сумасшедший гонорар боксеров в повторном бою.