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Бокс

Усик отсутствует в планах Джошуа на ближайшие три боя

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Александр Усик может встретиться на ринге с Энтони Джошуа в этом году

#Усик #Джошуа

Источник – espreso.tv.

Украинца Александра Усика нет среди трех следующих соперников британского боксера.

Об этом заявил промоутер Энтони Джошуа Эдди Гірн.

Актуально: Гірн: Бой Фьюри – Джошуа зависит от решения Уайлдера

“Когда мы говорим о боксерах ТОП-5, то все хотят драться с Ділліаном Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года. Получается, если все пойдет по плану, то Вайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри”, – сказал Гірн.

Отметим, что Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

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Напомним, Фьюри победил Уайлдера.

Источник: champion.com.ua
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