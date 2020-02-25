Усик отсутствует в планах Джошуа на ближайшие три боя

Александр Усик может встретиться на ринге с Энтони Джошуа в этом году

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Источник – espreso.tv.

Украинца Александра Усика нет среди трех следующих соперников британского боксера.

Об этом заявил промоутер Энтони Джошуа Эдди Гірн.

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“Когда мы говорим о боксерах ТОП-5, то все хотят драться с Ділліаном Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года. Получается, если все пойдет по плану, то Вайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри”, – сказал Гірн.