Усик: Чисора – большой парень, он очень жестко бьет

Александр Усик прокомментировал бой с Дереком Чисорой

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Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) тщательно подготовится к бою против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Я очень рад вернуться в Лондон, надеюсь, что этот бой состоится. Я очень люблю боксировать. Чисора – очень большой парень, очень жестко бьет людей. Но я буду к нему готовиться и подойду в своей лучшей форме, как я всегда это делаю”, – рассказал Усик.