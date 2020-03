Источник – Чемпион.

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), известный своими скандальными выходками, сделал предложение руки и сердца.

Спортсмен опубликовал романтичное фото с Багамских островов.

“Предложение, от которого вы не можете отказаться …”

An offer you can’t refuse… “Let all my happiness be your, all your sadness be mine. Let the whole world be yours, only you be mine 💍

