Решение по бою Усик – Чисора примут нынешней недели

Поединок запланирован на 23 мая в Лондоне
#Чисора, #Усик
Источник – ukrinform.ua.
Боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британским суперваговиком Дереком Чисорой, запланированный на 23 мая в Лондоне, могут перенести.
Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.
Решение относительно даты боя будет принято на нынешней неделе.
Британский совет по надзору за боксом в своем заявлении продлила запрет на проведение вечеров профессионального бокса в Великобритании до конца апреля, руководствуясь рекомендациями правительства и медиков о ситуации с пандемией коронавирус.
Ранее, Усик отказался сдать финальный бой чемпионата мира.
Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.
Источник: champion.com.ua