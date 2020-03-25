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Бокс

Решение по бою Усик – Чисора примут нынешней недели

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Поединок запланирован на 23 мая в Лондоне

#Чисора, #Усик

Источник – ukrinform.ua.

Боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британским суперваговиком Дереком Чисорой, запланированный на 23 мая в Лондоне, могут перенести.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Решение относительно даты боя будет принято на нынешней неделе.

Британский совет по надзору за боксом в своем заявлении продлила запрет на проведение вечеров профессионального бокса в Великобритании до конца апреля, руководствуясь рекомендациями правительства и медиков о ситуации с пандемией коронавирус.

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Ранее, Усик отказался сдать финальный бой чемпионата мира.

Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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