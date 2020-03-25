Среда, 25 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксВ сборной Турции зафиксировано два случая коронавирус
Бокс

В сборной Турции зафиксировано два случая коронавирус

AdminНет комментариев
Добавлено

Заболели боксер Гюлер и тренер Думлупинар

#Турция, #коронавирус

Источник – championat.com.

В сборной Турции по боксу зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает BoxingScene.

Недавно национальная команда вернулась из Великобритании, где проходил квалификационный турнир Олимпийских игр. Вероятнее всего, боксер сборной Серхат Гюлер и один из тренеров Сейфулла Думлупинар заразились именно там.

Напомним, Турция стала одной из последних стран Европы, в которой стали принимать серьезные меры по предотвращению распространения коронавирус и приостановили соревнования.

Читайте также:  Джошуа может отдать пояс WBO Усику

Напомним, звездная шахматистка из Украины заболела на коронавирус.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + тринадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Начало легенды. Олимпийское золото Владимира Кличко в Атланте

Кличко – в ТОП-3 самых старых чемпионов в 135-летней истории хевівейту

Решение по бою Усик – Чисора примут нынешней недели

Пулев готов драться с Джошуа без зрителей

Уайт вызвал на бой Джошуа

Закрыть