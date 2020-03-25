В сборной Турции зафиксировано два случая коронавирус

Заболели боксер Гюлер и тренер Думлупинар

#Турция, #коронавирус

Источник – championat.com.

В сборной Турции по боксу зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает BoxingScene.

Недавно национальная команда вернулась из Великобритании, где проходил квалификационный турнир Олимпийских игр. Вероятнее всего, боксер сборной Серхат Гюлер и один из тренеров Сейфулла Думлупинар заразились именно там.

Напомним, Турция стала одной из последних стран Европы, в которой стали принимать серьезные меры по предотвращению распространения коронавирус и приостановили соревнования.

Напомним, звездная шахматистка из Украины заболела на коронавирус.