Джошуа самоізолювався через коронавирус

Энтони Джошуа решил самоизолироваться

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Источник – isport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа решил уйти в изоляцию.

Об этом сообщает The Sun.

“Энтони сейчас дома, он следует рекомендациям правительства и здоровый сейчас. Также он желает пострадавшим скорейшего выздоровления и выражает благодарность всем фронтовым врачам и работникам”, – говорится в сообщении.

Британец решился на такие меры из-за того, что у принца Чарльза (сын королевы Елизаветы II) обнаружили COVID-2019. Они контактировали на службе в честь Дня Содружества, который состоялся 9 марта.

Напомним, бой Джошуа – Пулев может не состояться.

Ранее, Уайт вызвал на бой Джошуа.