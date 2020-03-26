Джошуа самоізолювався через коронавирус

Энтони Джошуа решил самоизолироваться
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Источник – isport.ua.
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа решил уйти в изоляцию.
Об этом сообщает The Sun.
“Энтони сейчас дома, он следует рекомендациям правительства и здоровый сейчас. Также он желает пострадавшим скорейшего выздоровления и выражает благодарность всем фронтовым врачам и работникам”, – говорится в сообщении.
Британец решился на такие меры из-за того, что у принца Чарльза (сын королевы Елизаветы II) обнаружили COVID-2019. Они контактировали на службе в честь Дня Содружества, который состоялся 9 марта.
Напомним, бой Джошуа – Пулев может не состояться.
Ранее, Уайт вызвал на бой Джошуа.
Источник: champion.com.ua