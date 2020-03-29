Бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября

Финкель отрицает информацию инсайдера Майка Коппінджера

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – WBN.

Бой ексчемпіона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри может не состояться 3 октября.

Об этом заявил менеджер Уайлдера Шелли Финкель

“Дата еще не утверждена. 3 октября – это только одна из возможных дат бою Уайлдера и Фьюри.

Мы все еще работаем над деталями трилогии и не определились с датой”, – сказал Финкель.