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Бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября

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Финкель отрицает информацию инсайдера Майка Коппінджера

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – WBN.

Бой ексчемпіона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри может не состояться 3 октября.

Об этом заявил менеджер Уайлдера Шелли Финкель

“Дата еще не утверждена. 3 октября – это только одна из возможных дат бою Уайлдера и Фьюри.

Мы все еще работаем над деталями трилогии и не определились с датой”, – сказал Финкель.

Ранее, определена новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер.

Источник: champion.com.ua
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