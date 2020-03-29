Бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября

Финкель отрицает информацию инсайдера Майка Коппінджера
#Уайлдер, #Фьюри
Источник – WBN.
Бой ексчемпіона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри может не состояться 3 октября.
Об этом заявил менеджер Уайлдера Шелли Финкель
“Дата еще не утверждена. 3 октября – это только одна из возможных дат бою Уайлдера и Фьюри.
Мы все еще работаем над деталями трилогии и не определились с датой”, – сказал Финкель.
Ранее, определена новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер.
Источник: champion.com.ua