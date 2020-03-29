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Тайсон: Меня поражает Ломаченко

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Майк Тайсон прокомментировал бокс Василия Ломаченко

#Тайсон #Ломаченко, #бокс

Источник – isport.ua.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поражен боксом чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам боксер

“Меня поражает Василий Ломаченко. Этот парень с Украины, знаете? Слышали ли о нем? Он мне нравится. А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны боксировать вместе”, – рассказал Тайсон.

Напомним, WBO перенесла бой Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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