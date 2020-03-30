Редкач: Главное, креста не рисуйте дома на дверях оливковым маслом

Иван Редкач прокомментировал карантин во время пандемии коронавирус

#Редкач, #Ломаченко

Источник – ua.tribuna.com.

Украинский боксер Иван Редкач указал на поведение во время пандемии коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

“Сейчас как ев**ашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразится даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел.

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Главное, креста не рисуйте дома на дверях оливковым маслом”, – написал Редкач.

Напомним, Редкач посмеялся над религиозным постом Ломаченко.