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Бокс

Редкач: Главное, креста не рисуйте дома на дверях оливковым маслом

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Иван Редкач прокомментировал карантин во время пандемии коронавирус

#Редкач, #Ломаченко

Источник – ua.tribuna.com.

Украинский боксер Иван Редкач указал на поведение во время пандемии коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

“Сейчас как ев**ашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразится даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел.

Актуально: Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях

Главное, креста не рисуйте дома на дверях оливковым маслом”, – написал Редкач.

Напомним, Редкач посмеялся над религиозным постом Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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