Среда, 1 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксСиренко назвал свою цель в боксе
Бокс

Сиренко назвал свою цель в боксе

AdminНет комментариев
Добавлено

Владислав Сиренко прокомментировал свое будущее

#Сиренко, #бокс

Источник – xsport.ua.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 13 КО) хочет стать чемпионом мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“Есть внутри вера в то, что Вы можете стать чемпионом мира? Представляете, заниматься каким-то определенным делом и не верить в успех? Наверное, тогда нет смысла этим заниматься. В моем случае я верю в то, что у меня будет возможность подраться за пояс чемпиона мира. А стать – верю в то, что смогу. Для этого, наверное, нужно сделать нечто большее, чем ты можешь, переступить через себя в некоторых моментах. Если я буду продолжать работать в том же духе, то, уверен, мне выпадет такой шанс. И я сделаю максимум, чтобы добиться своих целей.

Это как цель жизни. Если я смогу этого достичь, то в старости скажу себе, что я красавчик.

Если я дойду до того этапа, когда у меня будет возможность и не воспользуюсь ею, потому что не смог, не захотел, то всю жизнь буду мучиться”, – рассказал Сиренко.

Ранее, Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика.

Читайте также:  Пулев дал неожиданный прогноз на бой Руис - Джошуа

Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Сиренко: Я бил мешков в ЮАР, но не было другого выбора

Сиренко: В боксе очень много лживых людей

Фьюри: Избиение Уайлдера никогда не надоедает

Чемпионский бой Постола снова перенесли

Бывший чемпион мира: Фьюри одержит легкую победу над Джошуа

Закрыть