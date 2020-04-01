Сиренко назвал свою цель в боксе

Владислав Сиренко прокомментировал свое будущее

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Источник – xsport.ua.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 13 КО) хочет стать чемпионом мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“Есть внутри вера в то, что Вы можете стать чемпионом мира? Представляете, заниматься каким-то определенным делом и не верить в успех? Наверное, тогда нет смысла этим заниматься. В моем случае я верю в то, что у меня будет возможность подраться за пояс чемпиона мира. А стать – верю в то, что смогу. Для этого, наверное, нужно сделать нечто большее, чем ты можешь, переступить через себя в некоторых моментах. Если я буду продолжать работать в том же духе, то, уверен, мне выпадет такой шанс. И я сделаю максимум, чтобы добиться своих целей.

Это как цель жизни. Если я смогу этого достичь, то в старости скажу себе, что я красавчик.

Если я дойду до того этапа, когда у меня будет возможность и не воспользуюсь ею, потому что не смог, не захотел, то всю жизнь буду мучиться”, – рассказал Сиренко.