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Бокс

Соперник Ломаченко через карантин набрал лишний вес

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Теофімо Лопес прокомментировал карантин

#Лопес, #Ломаченко

Источник – isport.ua.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес набрал лишний вес в течение карантина.

Об этом рассказал сам боксер.

“Через все это дерьмо с коронавирусом я набрал вес. Сейчас стараюсь усердно работать, чтобы вернуться в нормальной форме. Делаю упражнения, принимаю соляные ванны, чтобы избавиться от токсинов и расслабить мышцы. Также пью много воды.

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У меня в гараже есть тяжелая груша, сделанная из мешка. Я использую ее, чтобы улучшить свой стиль. Общаюсь с отцом. Также хочу сходить к брату – у него есть беговая дорожка. На улице же бегать нельзя”, – рассказал Лопес.

Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.

Источник: champion.com.ua
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