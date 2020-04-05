Воскресенье, 5 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксУсик не верит в отмену боя с Чисорой
Бокс

Усик не верит в отмену боя с Чисорой

AdminНет комментариев
Добавлено

Александр Усик прокомментировал бой с Дереком Чисорой

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – TKOBoxing Бокс.

Украинский боксер Александр Усик надеется, что его бой с Дереком Чисорой не отменят, а перенесут.

Об этом рассказал сам боксер.

“Могут ли отменить бой с Чисорой? Не знаю, не я же его организую. Его организуют для нас с Дереком.

Актуально: Красюк: Усик – очень здравомыслящий человек

Думаю что нет. Просто перенесут и все”, – сказал Усик.

Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик боится раскрыть место своих тренировок

Александр Красюк о кризисе: Бокс остановить нельзя

Атлас: Ломаченко становится медленным

Усик: Гірн организует мне бои. Как я могу сказать, что он плохой?

Красюк: Усик – очень здравомыслящий человек

Закрыть