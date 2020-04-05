Усик не верит в отмену боя с Чисорой

Александр Усик прокомментировал бой с Дереком Чисорой
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Источник – TKOBoxing Бокс.
Украинский боксер Александр Усик надеется, что его бой с Дереком Чисорой не отменят, а перенесут.
Об этом рассказал сам боксер.
“Могут ли отменить бой с Чисорой? Не знаю, не я же его организую. Его организуют для нас с Дереком.
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Думаю что нет. Просто перенесут и все”, – сказал Усик.
Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.
Источник: champion.com.ua