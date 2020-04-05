Усик не верит в отмену боя с Чисорой

Александр Усик прокомментировал бой с Дереком Чисорой

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – TKOBoxing Бокс.

Украинский боксер Александр Усик надеется, что его бой с Дереком Чисорой не отменят, а перенесут.

Об этом рассказал сам боксер.

“Могут ли отменить бой с Чисорой? Не знаю, не я же его организую. Его организуют для нас с Дереком.

Актуально: Красюк: Усик – очень здравомыслящий человек

Думаю что нет. Просто перенесут и все”, – сказал Усик.

Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.