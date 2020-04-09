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Бокс

Стало известно условие третьего боя между Фьюри и Джошуа

Андрей ОгородникНет комментариев
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В истории противостояния лучших супертяжей современности Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа может быть открыта ещё одна страница.

Несмотря на то, что Фьюри следующий поединок должен провести против Дионтэя Уайлдера, а Джошуа против Кубрата Пулева, в Британии нашли способ обойти контрактные обязательства. Сообщается, что Уайлдеру и Пулеву могут предложить серьезную денежную компенсацию, что позволит свести Фьюри и Джошуа в третьем поединке, отмечает vRINGe.com.

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Напомним, в первом поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа была зафиксирована ничья, второй бой завершился победой британца. Сейчас они владеют на двоих четырьмя самыми престижными поясами своей весовой категории.

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Тэги: Деонтей УайлдерКубрат ПулевТайсон ФьюриЭнтони Джошуа
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