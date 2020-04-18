Избитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца

Расселл никак не может забыть единственное поражение в карьере
#Расселл, #Ломаченко
Про сорт здесь.
Источник – Чемпион.
Боксер Гэри Расселл хочет подняться в легкий вес и взять реванш у Василия Ломаченко.
Об этом заявил сам американец.
“Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди.
Также готов подраться с Девин Хэйни, Жервонтою Дэвисом и Райаном Гарсия”, – сказал американец.
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@realdevinhaney @gervontaa and by the way @lomachenkovasiliy i’m on yo ass too! #teamgaryrussell #checkourpedigree
В июне 2014 года Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) судейским решением победил Расселла и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.