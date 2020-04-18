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Бокс

Избитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца

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Расселл никак не может забыть единственное поражение в карьере

#Расселл, #Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

Боксер Гэри Расселл хочет подняться в легкий вес и взять реванш у Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам американец.

“Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди.

Также готов подраться с Девин Хэйни, Жервонтою Дэвисом и Райаном Гарсия”, – сказал американец.

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@realdevinhaney @gervontaa and by the way @lomachenkovasiliy i’m on yo ass too! #teamgaryrussell #checkourpedigree

Сообщение, распространенный Gary Russell Jr (@mrgaryrusselljr) 15 Апр 2020 г. в 7:01 PDT

В июне 2014 года Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) судейским решением победил Расселла и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе.

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Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.

Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

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