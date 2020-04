Избитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца

Расселл никак не может забыть единственное поражение в карьере

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

Боксер Гэри Расселл хочет подняться в легкий вес и взять реванш у Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам американец.

@realdevinhaney @gervontaa and by the way @lomachenkovasiliy i’m on yo ass too! #teamgaryrussell #checkourpedigree

Сообщение, распространенный Gary Russell Jr (@mrgaryrusselljr) 15 Апр 2020 г. в 7:01 PDT