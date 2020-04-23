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Теофимо Лопес считает, что запугал Ломаченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Теофимо Лопес

Ближайший соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко Теофимо Лопес продолжает дерзко высказываться в адрес украинца.

По словам чемпиона мира в легком весе по версии IBF Лопеса, постоянные перепалки в социальных сетях сделали свое дело и вывели украинского боксера из себя.

«Вы знаете, мы сумели залезть в голову Ломаченко. Моему отцу это точно удалось сделать. Никто никогда не видел, как Ломаченко говорит какое-то дерьмо. Он пускает в ход только свои руки, избивает своих соперников, отправляя их в неизвестность», — заявил Лопес.

Про сорт здесь.

«Он явно что-то чувствует после наших слов. Он чувствует угрозу. После всего сказанного он хочет посмотреть в наши лица и спросить, почему мы его не уважаем.

Я уверен, что нокаутирую Ломаченко. Неважно, какая рука отправит его в нокаут, одна из них точно надерет ему зад».

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом был перенесен на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.

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Тэги: Василия ЛомаченкокарантинТеофимо Лопес
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