Теофимо Лопес считает, что запугал Ломаченко

Ближайший соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко Теофимо Лопес продолжает дерзко высказываться в адрес украинца.

По словам чемпиона мира в легком весе по версии IBF Лопеса, постоянные перепалки в социальных сетях сделали свое дело и вывели украинского боксера из себя.

«Вы знаете, мы сумели залезть в голову Ломаченко. Моему отцу это точно удалось сделать. Никто никогда не видел, как Ломаченко говорит какое-то дерьмо. Он пускает в ход только свои руки, избивает своих соперников, отправляя их в неизвестность», — заявил Лопес. Про сорт здесь.

«Он явно что-то чувствует после наших слов. Он чувствует угрозу. После всего сказанного он хочет посмотреть в наши лица и спросить, почему мы его не уважаем. Я уверен, что нокаутирую Ломаченко. Неважно, какая рука отправит его в нокаут, одна из них точно надерет ему зад».

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом был перенесен на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.