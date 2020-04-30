Некоторые команды НБА выступают за отмену сезона-2019/20

Боссы нескольких команд НБА, и некоторые агенты выступают за отмену сезона-2019/2020, передает CNBC.

На данный момент руководство НБА приостановило сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции. Лига сейчас изучает варианты возможного возобновления игр.

Отмечается, что владельцы клубов обеспокоены по поводу финансовых трудностей, которые могут возникнуть из-за пандемии.

«Владельцы говорят: «Если сезон возобновится, то за счет чего будет формироваться доход, который будет оправдывать дополнительные расходы на возвращение?», – сказал босс одного из клубов.