Гірн: Вайт согласен боксировать с Поветкиным без зрителей

Менеджер высказался о переносе боя Уайт – Поветкин
#Гірн, #Поветкин
Источник – Boxing Scene.
Диллиан Уайт – один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время.
Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.
“Вайт – один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время. Он мне говорил, что согласен боксировать с Поветкиным без зрителей. Да, мы понесем некоторые финансовые потери, но я готов к этому. Мы вернемся с двумя или тремя разминочними боями, после чего я хочу сразу же взяться за поединок Уайта с Поветкиным”, – сказал Гірн.
Ранее, Вайт назвал слабое место Джошуа.
Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.
Источник: champion.com.ua