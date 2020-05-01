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Бокс

Гірн: Вайт согласен боксировать с Поветкиным без зрителей

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Менеджер высказался о переносе боя Уайт – Поветкин

#Гірн, #Поветкин

Источник – Boxing Scene.

Диллиан Уайт – один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Вайт – один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время. Он мне говорил, что согласен боксировать с Поветкиным без зрителей. Да, мы понесем некоторые финансовые потери, но я готов к этому. Мы вернемся с двумя или тремя разминочними боями, после чего я хочу сразу же взяться за поединок Уайта с Поветкиным”, – сказал Гірн.

Ранее, Вайт назвал слабое место Джошуа.

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Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.

Источник: champion.com.ua
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