Арум: Не вижу, как Али противостоял бы Фьюри

Промоутер поговорил про гипотетический бой двух звездных супертяжей

#Арум, #Али

Источник – Sky Sports.

Легендарному боксеру Мухаммеду Али было бы непросто противостоять значительным габаритам нынешнего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Как бы Али справился с Фьюри? Этот вопрос не дает мне покоя. До того, как на 3,5 года остаться без бокса, Али был совершенно невероятный. Никто не мог его коснуться, настолько быстрым он был. Но у Али было 191 см роста, и ему противостояли соперники с такими же габаритами. А как бы он боксировал с 206-сантиметровым оппонентом, который, к тому же, является невероятным боксером с классной работой ног?

Нет, я не вижу, как Али противостоит такому гиганту, как Фьюри. У нас в те времена тоже были крупные ребята, но они были медленные и неуклюжие. Но все изменилось. Посмотрите на Фьюри, Джошуа, Уайлдера. Они все мощные мужики. Хотя, возможно, в наши дни и Али был бы побольше-за питания. Все изменилось”, – сказал Арум.