Арум: Не вижу, как Али противостоял бы Фьюри

Промоутер поговорил про гипотетический бой двух звездных супертяжей
#Арум, #Али
Источник – Sky Sports.
Легендарному боксеру Мухаммеду Али было бы непросто противостоять значительным габаритам нынешнего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.
Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
“Как бы Али справился с Фьюри? Этот вопрос не дает мне покоя. До того, как на 3,5 года остаться без бокса, Али был совершенно невероятный. Никто не мог его коснуться, настолько быстрым он был. Но у Али было 191 см роста, и ему противостояли соперники с такими же габаритами. А как бы он боксировал с 206-сантиметровым оппонентом, который, к тому же, является невероятным боксером с классной работой ног?
Нет, я не вижу, как Али противостоит такому гиганту, как Фьюри. У нас в те времена тоже были крупные ребята, но они были медленные и неуклюжие. Но все изменилось. Посмотрите на Фьюри, Джошуа, Уайлдера. Они все мощные мужики. Хотя, возможно, в наши дни и Али был бы побольше-за питания. Все изменилось”, – сказал Арум.
Ранее Арум высказался о нежелании Лопеса боксировать с Ломаченко без зрителей.