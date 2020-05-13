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Дана Уайт анонсировал бой между Хабибом и Гэтжи

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джастин Гэтжи

Ближайшим летом на любителей боев без правил UFC ожидает захватывающее противостояние между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

По словам президента UFC Даны Уайта, бой между ХАбибом и Гэтжи состоится летом, местом проведения станет бойцовский остров.

«Ждем, что Хабиб и Гэтжи подерутся этим летом. Не знаю, будет ли это первый бой на Бойцовском острове, но состоится он именно там. Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю», — рассказал Уайт.

Напомним, бой между Гэтжи и Фергюсоном, который состоялся на прошлых выходных , стал первым крупным спортивным событием с момента введения карантина. Гэтжи одолел Фергюсона нокаутом в пятом раунде.

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Тэги: UFCДжастин ГэтжиХабиб Нурмагомедов
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