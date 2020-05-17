Украинский боксер признался, что перепутал брата Мэнни Пакьяо с самим Мэнни

Скороход рассказал о тренировках в США

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Источник – xsport.ua.

Украинский боксер первого среднего веса Станислав Скороход перепутал брата Мэнни Пакьяо с самим Мэнни, пытаясь с ним сфотографироваться.

Об этом заявил сам боксер.

“Я когда приехал, то работал в зале у Фредди Роача, но тренировался не в него, а под руководством Марвина Сомоідо, он меня держал на лапах. Стратегию давал Фредди, но готовили меня другие. В зале у Роуча круто. Там очень много народу, жара просто, и каждый хочет побоксировать, при чем “за спасибо”.

Как-то я там в зале перепутал брата Мэнни Пакьяо с самим Мэнни, а он копия его. Я его звал, чтобы сфотографироваться, а он такой: “No, i’m brother”, – сказал Скороход.