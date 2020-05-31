Джошуа: Я не буду драться с Тайсоном

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что не намерен биться против Майка Тайсона, который не так давно сообщил о возобновлении карьеры.

По словам британца, фанаты бокса его бы освистали.

«При всем моем уважении, я не буду драться с Тайсоном. Даже если бы я сразился с «Железным Майком» и побил его, полагаю, что я был бы единственным своим фанатом. Люди бы меня освистали», — приводит слова Джошуа The Sun.

Также он добавил, что Тайсон является легендой, величайшим бойцом нашей эпохи и является воплощением машины для убийства.