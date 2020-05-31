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Бокс

Джошуа: Я не буду драться с Тайсоном

Сергей СумскойНет комментариев
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Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что не намерен биться против Майка Тайсона, который не так давно сообщил о возобновлении карьеры.

По словам британца, фанаты бокса его бы освистали.

«При всем моем уважении, я не буду драться с Тайсоном. Даже если бы я сразился с «Железным Майком» и побил его, полагаю, что я был бы единственным своим фанатом. Люди бы меня освистали», — приводит слова Джошуа The Sun.

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Также он добавил, что Тайсон является легендой, величайшим бойцом нашей эпохи и является воплощением машины для убийства.

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Тэги: Майк ТайсонЭнтони Джошуа
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