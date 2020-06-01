Хейни убежит от Ломаченко в другую весовую категорию

Американец рассчитывает выступить в августе
#Хэйни, #Ломаченко
Источник – iSport.ua.
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни (24-0, 15 КО) скоро сменит весовую категорию.
Об этом заявил Флойд Мейвезер-младший.
“Хейни проведет еще один бой в легкой категории и перейдет в суперлегкие вес”, – заявил Мейвезер.
Сам чемпион рассчитывает вернуться на ринг в конце лета.
“Мы надеемся вернуться на ринг в августе. Пока еще ничего не утверждено, но это план. Сейчас рано говорить о сопернике, поскольку еще не ясно, когда и где пройдет бой, и снимут ли запрет на перемещение”, – сказал Хейни.
Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.
Источник: champion.com.ua