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Бокс

Хейни убежит от Ломаченко в другую весовую категорию

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Американец рассчитывает выступить в августе

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – iSport.ua.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни (24-0, 15 КО) скоро сменит весовую категорию.

Об этом заявил Флойд Мейвезер-младший.

“Хейни проведет еще один бой в легкой категории и перейдет в суперлегкие вес”, – заявил Мейвезер.

Сам чемпион рассчитывает вернуться на ринг в конце лета.

“Мы надеемся вернуться на ринг в августе. Пока еще ничего не утверждено, но это план. Сейчас рано говорить о сопернике, поскольку еще не ясно, когда и где пройдет бой, и снимут ли запрет на перемещение”, – сказал Хейни.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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