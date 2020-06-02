Фьюри хочет получить крупнейший контракт в истории бокса

Боксер планирует превзойти Мейвезера, Тайсона и Альвареса

#Фьюри

Источник – BoxingScene.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри желает подписать рекордный контракт в истории бокса.

Об этом заявил сам боксер.

“Мое финансовое соглашение с Top Rank истекает, там осталась пара боев. И после этого я не хочу идти. Мне 31 год, я намереваюсь получить огромный контракт и побить все рекорды, стать британским боксером, который заключит крупнейшую сделку в истории.

Я знаю, что мы можем это сделать. Мы сможем заключить самый крупный контракт в истории бокса – больше, чем у Флойда Мейвезера, Сауля Альвареса и Майка Тайсона. Думаю, что это возможно. Как только я уничтожу Уайлдера и Джошуа, мир будет моим”, – сказал Фьюри.