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Фьюри хочет получить крупнейший контракт в истории бокса

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Боксер планирует превзойти Мейвезера, Тайсона и Альвареса

#Фьюри

Источник – BoxingScene.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри желает подписать рекордный контракт в истории бокса.

Об этом заявил сам боксер.

“Мое финансовое соглашение с Top Rank истекает, там осталась пара боев. И после этого я не хочу идти. Мне 31 год, я намереваюсь получить огромный контракт и побить все рекорды, стать британским боксером, который заключит крупнейшую сделку в истории.

Я знаю, что мы можем это сделать. Мы сможем заключить самый крупный контракт в истории бокса – больше, чем у Флойда Мейвезера, Сауля Альвареса и Майка Тайсона. Думаю, что это возможно. Как только я уничтожу Уайлдера и Джошуа, мир будет моим”, – сказал Фьюри.

Напомним, что в феврале прошлого года британец подписал контракт на 100 миллионов долларов с ESPN.

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Ранее, Фьюри выделил слабую сторону Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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