Суббота, 11 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПромоутер Беринчика начал переговоры о бое за звание претендента на пояс WBO
Бокс

Промоутер Беринчика начал переговоры о бое за звание претендента на пояс WBO

AdminНет комментариев
Добавлено

Соперником украинца должен быть боксер из Ганы

#Беринчик

Источник – Tribuna.com.

Украинский боксер Денис Беринчик может провести бой против ганца Эммануэля Тагое за звание претендента на пояс WBO, которым владеет другой украинец Василий Ломаченко.

Об этом сообщает BoxingScene.

Представители боксеров Александр Красюк и Питер Кан начали переговоры об организации поединка.

Из ТОП-6 рейтинга WBO нет объявленных боев только в 3 и 4 мест, которые занимают ганец и украинец соответственно.

Читайте также:  Фьюри получит 1 млн долларов за бой с Валліном

Согласно протоколу, WBO должна официально приказать Беринчику и Тагое провести бой за звание претендента.

Ранее Арум назвал новую дату боя Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Бывший чемпион мира бросил вызов легендарному Тайсону

Сиренко: Кличко может дать хороший бой любому суперваговику

Стивенсон отказался от титула в полулегком весе

Тайсон сделал тест на этническую принадлежность

Гарсия: У Лопеса хороший шанс против Ломаченко

Закрыть