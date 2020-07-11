Промоутер Беринчика начал переговоры о бое за звание претендента на пояс WBO

Соперником украинца должен быть боксер из Ганы

#Беринчик

Источник – Tribuna.com.

Украинский боксер Денис Беринчик может провести бой против ганца Эммануэля Тагое за звание претендента на пояс WBO, которым владеет другой украинец Василий Ломаченко.

Об этом сообщает BoxingScene.

Представители боксеров Александр Красюк и Питер Кан начали переговоры об организации поединка.

Из ТОП-6 рейтинга WBO нет объявленных боев только в 3 и 4 мест, которые занимают ганец и украинец соответственно.

Согласно протоколу, WBO должна официально приказать Беринчику и Тагое провести бой за звание претендента.

Ранее Арум назвал новую дату боя Ломаченко – Лопес.