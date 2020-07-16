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Бокс

Лопесу могут отдать титул Ломаченко

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Теофімо Лопес-старший, отец Лопеса, заявил, что его сын в случае победы над Ломаченко получит пояс WBC

#Лопес, #Ломаченко

Источник – sport.24tv.

На кону поединка между Василием Ломаченко и Теофімо Лопесом будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Об этом сообщает sport.24tv.ua.

Причина в том, что в прошлом году WBC сделала Ломаченко франчайзинговыми чемпионом и он не может потерять этот титул. Теофімо Лопес-старший, отец Лопеса, заявил, что его сын в случае победы над Ломаченко получит пояс WBC.

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Недавно WBC официально объявила Ломаченко – Лопес: поединок переносят несмотря на официальную дату WBC , что бой между Ломаченко и Лопесом пройдет в сентябре 2020 года.

Но промоутер Боб Арум (Top Rank), который организует бой, сообщил, что встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе (США).

В то же время инсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявил Бой Ломаченко – Лопес снова под угрозой: боксеры не подписали контракт , что пока преждевременно говорить о том, что бой состоится 3-го октября.

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По его информации, стороны не заключали контракта даже на бой, который был запланирован на 30 мая.

Напомним, Бывший чемпион мира хочет провести бой-реванш с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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