Стала известна официальная дата боя Альварес – Смит

Боксеры определят лучшего в поединке в Лас-Вегасе
#Альварес, #Смит
Источник – iSport.ua.
В рамках очередного вечера бокса Елейдер Альварес проведет бой против Джо Смита-младшего в полутяжелом дивизионе.
Об этом сообщает прессслужба Top Rank.
Бой состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Бойцы сойдутся в штате Невада в субботу, 22 августа.
Победитель этой встречи будет драться за вакантный титул чемпиона мира WBO против победителя поединка Умара Саламова и Максима Власова.
Изначально бой должен был состояться на рубеже мая и июня, но из-за пандемии коронавирус его пришлось отложить.
Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.
Источник: champion.com.ua