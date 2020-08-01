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Бокс

Стала известна официальная дата боя Альварес – Смит

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Боксеры определят лучшего в поединке в Лас-Вегасе

#Альварес, #Смит

Источник – iSport.ua.

В рамках очередного вечера бокса Елейдер Альварес проведет бой против Джо Смита-младшего в полутяжелом дивизионе.

Об этом сообщает прессслужба Top Rank.

Бой состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Бойцы сойдутся в штате Невада в субботу, 22 августа.

Победитель этой встречи будет драться за вакантный титул чемпиона мира WBO против победителя поединка Умара Саламова и Максима Власова.

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Изначально бой должен был состояться на рубеже мая и июня, но из-за пандемии коронавирус его пришлось отложить.

Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.

Источник: champion.com.ua
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